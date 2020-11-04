Губернатор Югры Наталья Комарова поговорила с главой Сургута Вадимом Шуваловым о достижениях и проблемах города

В серии встреч Натальи Комаровой с главами муниципалитетов Югры очередь дошла до крупнейшего города в автономном округе – Сургута, и его руководителя Вадима Шувалова. Губернатор, как всегда, в комплексе оценивала все социально-экономические показатели за последние годы (в случае с Шуваловым – за последние четыре года, пока он возглавляет Сургут) и давала свои пожелания, наставления и критику.

За время работы главы в Сургуте была закрыта очередь в детсады для детей от одного года. Построили одну школу (а также создали задел на возведение еще 11) и три детских сада. Открыли крупнейший в Югре кванториум. Все это – про нацпроектам «Образование» и «Демография».

В жилищном строительстве Сургут – впереди всего округа. Там за пять лет ввели более миллиона квадратных метров. С другой стороны, Сургут стал центром проблемы незавершенных домов, в которых вложились дольщики, и ее пришлось разгребать буквально «всем миром» и при подробном участии лично губернатора и всей региональной власти. Благодаря этому три дома уже завершены и люди получили долгожданные квартиры.

Сургут является центром крупных инфраструктурных проектов. Чего стоят одни дороги, в которые последние два года вкладывается более миллиарда рублей. В частности, много делается для улучшения ситуации на въезде и выезде из города по направлению к Нефтеюганску (следовательно – большой земле). Также в городе начинается реконструкция ж/д вокзала, в планах – модернизация аэропорта, строительство индустриального парка «Югра» и научно-технического центра.

Вадим Шувалов также отчитался о росте малого и среднего бизнеса, количество зарегистрированных субъектов которого выросло на 30 процентов за последние годы. Однако, видимо, не учел новых данных, потому что Наталья Комарова привела другую статистику, которая ее очень волнует: на начало 2020 года безработица в Сургуте составляла 0,18 процента, а на день разговора с главой города – 4,3 процента. «Я не случайно задаю этот вопрос и считаю его базовым. Эта статистика Сургута отрицательно влияет на всю динамику по округу. Нужно принимать эффективные решения по созданию новых рабочих мест и недопущению сокращения имеющихся», – заявила Наталья Комарова.

Причем стандартный набор действий администрации Сургута по работе с центром занятости и поддержке предпринимательства – а это шаблонные решения, которые раньше могли помогать, но сейчас не помогают – губернатор подвергла критике. И дала несколько наставлений.

«Каждый бюджетный рубль, который вкладывается в решение этих задач, должен быть просчитан с точки зрения отдачи. Рубль вложили – создали столько-то высокооплачиваемых рабочих мест. У города есть возможности, есть два вуза, которые помогут создать математические модели для просчета ваших управленческих решений – пожалуйста, не посчитайте это излишней тратой времени. Это нужно, чтобы принимать решения, которые должны быть сверхэффективными», – объяснила губернатор.

Также Наталья Комарова обратила внимание на вопрос, который в публичном поле доселе не поднимался на столь высоком уровне – о том, что, по пока непроверенным данным, порядка 45 тысяч сургутян ныне живут не в городе, а дачных поселках. «Поэтому возникает много вопросов и нареканий с подвозом людей к кооперативам и из них, надежности электросетей, обращения с ТКО и так далее. Считаю, что в этой части нужно уходить от локальных решений и принимать решения на городском уровне о прямом взаимодействии администрации с органами управления дачными кооперативами. Нет смысла прятаться от этих вопросов и копить справедливое неудовлетворение людей», – разъяснила глава региона.

Наталья Комарова организовала серию отчетных бесед с главами муниципалитетов Югры почти сразу после своего переизбрания на третий срок в середине сентября. С тех пор почти все руководители городов и районов рассказали губернатору о достижениях своих территорий.