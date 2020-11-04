В Югре будут следить за наличием лекарств от ОРВИ и ценами на них

Ситуация с нехваткой лекарств от ОРВИ в Югре решена. Об этом заявил заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов на заседании оперативного штаба.

«Эта проблема решена в полном объеме. Сейчас во всех аптеках есть противовирусные и прочие лекарства для больных ОРВИ, которые лечатся дома», – прокомментировал Кольцов.

Глава региона Наталья Комарова, в свою очередь, отметила, что необходимо установить контроль за ценами на необходимые медикаменты – если возникнет такая ситуация, как с медицинскими масками в начале пандемии коронавируса, необходимо обратиться в ФАС.