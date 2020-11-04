Губернатор Югры Наталья Комарова зарегистрировалась «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Наталья Комарова теперь есть во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Таким образом она решила расширить свое пространство для связи с земляками в интернете. «Эта площадка дает дополнительные возможности для общения. Смогу к постам прикреплять документы, интересные ссылки. Подписывайтесь. Ваша Н. Комарова))», – так звучит ее первый пост на vk.com. Меньше чем за сутки на нее подписались более тысячи человек. Сама губернатор пока подписана только на страницу правительства Югры.

По словам Натальи Комаровой, работа в соцсетях – это один из современных инструментов для работы и получения информации. «Например, человек никогда до этого не обращался на прием по личным вопросам, но воспользовался возможностью обратиться ко мне в «Инстаграм». У людей доверие к такому каналу выше, чем к любому другому», – цитирует губернатора департамент общественных связей Югры.

Что касается Instagram, где Наталья Комарова присутствует с 1 марта 2019 года (на данный момент набрала почти 120 тысяч подписчиков), то там ее активность не столь высока по сравнению с обычными инстаграмщиками, но для политика – довольно заметна. По этому показателю губернатор Югры входит в лидерские позиции на уровне глав субъектов федерации.

По всей видимости, традиционные прямые эфиры Натальи Комаровой, где она обсуждает важные для региона темы с югорчанами и экспертным сообществом, теперь будут транслироваться и в новых для нее социальных сетях. Подписаться можно по ссылкам https://vk.com/nv__komarova и https://ok.ru/nv.komarova.