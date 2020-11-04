За весь период пандемии в Югре от COVID-19 скончался 261 человек

За минувший день в Югре от коронавируса скончались пять пациентов. Таким образом, за весь период пандемии в регионе умер 261 человек с подтвержденной болезнью. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявили 196 новых случаев заражения. Состояние 140 пациентов тяжелое, 113 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 125 человек, за весь период пандемии – 24 530 югорчан.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Ханты-Мансийском и Белоярском районах.