Жители Югры продолжают заражаться COVID-19

В Югре за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 29043 заболевших. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые пациенты появились в 22 муниципалитетах Югры:
- Сургут – 49;
- Ханты-Мансийск – 20;
- Нижневартовск – 19;
- Урай – 14;
- Нефтеюганск – 11;
- Югорск – 10;
- Сургутский район – 8;
- Советский район – 8;
- Мегион – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Нягань – 7;
- Кондинский район – 6;
- Нефтеюганский район – 5;
- Покачи – 4;
- Радужный – 4;
- Когалым – 4;
- Нижневартовский район – 3;
- Лангепас – 3;
- Березовский район – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 121 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях. По 29 контакты уточняются. Состояние 140 пациентов тяжелое, 113 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе.