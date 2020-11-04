Жители Югры продолжают заражаться COVID-19

В Югре за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 29043 заболевших. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые пациенты появились в 22 муниципалитетах Югры:

Сургут – 49;

Ханты-Мансийск – 20;

Нижневартовск – 19;

Урай – 14;

Нефтеюганск – 11;

Югорск – 10;

Сургутский район – 8;

Советский район – 8;

Мегион – 7;

Октябрьский район – 7;

Нягань – 7;

Кондинский район – 6;

Нефтеюганский район – 5;

Покачи – 4;

Радужный – 4;

Когалым – 4;

Нижневартовский район – 3;

Лангепас – 3;

Березовский район – 3;

Пыть-Ях – 2;

Ханты-Мансийский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 121 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 13 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях. По 29 контакты уточняются. Состояние 140 пациентов тяжелое, 113 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе.