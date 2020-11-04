За весь период прививочной кампании в Югре привили почти 100 процентов медиков

В Югре продолжается кампания по вакцинации от гриппа: так, за все время было привито меньше полвины взрослых, практически 100 процентов медиков и 81 процент детского населения округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

«Вакцинация против гриппа продолжается в Югре: по данным окружного Роспотребнадзора, уже привиты 81% детей, 46% взрослых, 96% медицинских работников согласно установленному плану. При этом планируется ускорить темпы вакцинации», – рассказали в пресс-службе оперативного штаба региона.

Отметим, что в округе введены новые правила: теперь болельщикам необходимо также сделать прививку от гриппа, чтобы быть допущенным на спортивные мероприятия.