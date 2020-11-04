Параспортсмены из Лангепаса и Покачей готовятся к Всероссийской зимней спартакиаде

Югорские параспортсмены представят регион на III Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов, которая пройдет в марте 2021 года в Красноярске. На данный момент к этим соревнованиям готовятся по одному спортсмену из Покачей и Лангепаса.

«Центр адаптивного спорта обеспечивает участие спортсменов на крупных соревнованиях. Несмотря на то, что эти центры находятся в маленьких городах, сборные все равно показывают отличные результаты на параспартакиадах», – рассказали в пресс-службе Центра адаптивного спорта Югры.

Отметим, что в настоящее время в городе Покачи проживает 483 человека с ограниченными возможностями здоровья, из них 57 занимаются адаптивной физической культурой и спортом. В Лангепасе проживает почти в два раза больше людей с ограниченными возможностями здоровья – 1200 человек, из них 161 человек вовлечен в занятия адаптивной физкультурой и спортом.