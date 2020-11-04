Жителям Югры посоветовали не приглашать больше 10 гостей на семейные торжества

Жителям Югры посоветовали ограничить количество гостей на совместных мероприятиях. Это связано с тем, что число семейных очагов заражения коронавирусом увеличивается.

«По данным Роспотребнадзора по Югре, доля семейных очагов по заболеваемости коронавирусом остается высокой. В связи с этим на период повышенной готовности необходимо ограничить число участников семейных мероприятий до 10 человек не более чем из двух семей», – рассказали в пресс-службе оперштаба региона.

Отметим, что до этого в округе ужесточили карантинные меры. Так, под запрет попали выездные регистрации брака, а на самом мероприятии должно быть не больше восьми человек.