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​В Югре пройдут сотни онлайн-мероприятий на День народного единства

День народного единства югорчане смогут полноценно провести в онлайн-активностях

​В Югре пройдут сотни онлайн-мероприятий на День народного единства
shkolnaiapora.ru

Очередному национальному празднику приходится адаптироваться к условиям пандемии коронавируса. Наступающий День народного единства из-за режима самоизоляции пройдет в онлайне – зато, как и другие крупные мероприятия (вроде инвестфорума или телемарафона «Спасти и сохранить»), будет еще более доступен безо всяких географических условностей.

Как сообщает департамент общественных связей Югры, в регионе пройдет около 300 мероприятий в честь праздника – и на каждое можно попасть при помощи телефона, планшета или компьютера. Будут онлайн-выставки, викторины, музыкальные марафоны, конкурсы рисунков, концерты и так далее. Как это было на День российского флага, нагрузку по организации праздника взяли на себя учреждения культуры и образования.

Наталья Комарова в этот день проведет онлайн-встречу с лауреатами премии губернатора за вклад в развитие межэтнических отношений, а также общественниками из этой области – всего 57 человек. Этим же составом (по-прежнему «цифровым») они посетят фотовыставку «Россия. Полет через века».

В целом перечислить все, что будет происходить в Югре в этот день, в рамках одного текста очень сложно. Будут концерты, фестивали национальных кухонь, форумы национального согласия и даже танцевальные флешмобы в Тик-Токе. Все они будут объединены хэштегом #МыВместе, при помощи которого можно найти все эти мероприятия в разных соцсетях.


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Сегодня в 22:04, просмотров: 106, комментариев: 0
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