В Сургуте будет ускоренно вводиться в эксплуатацию новая поликлиника, а бригад «коронавирусной» скорой помощи станет в 2,5 раза больше

Ситуация в Сургуте была особым образом рассмотрена на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Югре. Так, Наталья Комарова поручила в ускоренном темпе ввести в эксплуатацию уже построенную в крупнейшем городе региона поликлинику на 425 посещений в сутки. Там сургутяне смогут получать различную помощь и, в частности, проходить обследования на компьютерном и магнитно-резонансном томографе. А это очень важно для диагностирования не только коронавируса, но и множества других болезней.

Замгубернатора Алексей Зобнинцев заявил, что процесс получения медицинской лицензии идет, поэтому уже в ноябре объект получит все необходимые разрешения и врачи приступят к работе.

Дополнительная помощь сургутянам, подхватившим коронавирус, придет из медицинских факультетов местных вузов, студенты которых пополнят бригады скорой помощи. «Они пройдут краткосрочное обучение, и только после этого будут приняты на работу», – рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Количество бригад скорой помощи, работающих в «красной зоне», увеличено до 12, поэтому сроки выполнения вызовов по коронавирусным случаям уже сократились в два раза. А вскоре количество таких бригад будет доведено до 30.

Напомним, что решением оперштаба все ограничения, касающиеся людей старше 65 лет, беременных и хронических больных, продлены до конца года. Кроме того, введены дополнительные ограничения по проведению свадебных церемоний и походов в МФЦ.