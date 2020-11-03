С 5 ноября из-за COVID-19 в Югре запретят выездные свадьбы и находиться детям в общественных местах

В Югре ужесточают меры по нераспространению коронавируса: постановление об этом оперштаб опубликовал сегодня, 3 ноября.
- Так, с 5 ноября текущего года будут запрещены выездные регистрации брака, а очная регистрация будет проходить только после записи (в здании одновременно должно быть не более восьми человек).
- Всем руководителям организаций необходимо будет разделить потоки работников с применением режима гибкого рабочего дня.
- Дети до 14 лет не смогут посещать общественные места без родителей (путь в учебное учреждение не считается).
Помимо этого, продолжается запрет на работу детских игровых комнат, досуговых центров и кальянных. Хроники, пенсионеры и беременные женщины обязаны соблюдать самоизоляцию до 31 декабря.