В Югре эпидемический порог по ОРВИ среди взрослых превышен на 248 процентов

В Югре по-прежнему буйствует эпидемия ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 52 процента. Причем, основной прирост заболевших обеспечивают взрослые от 15 лет и старше – в этой возрастной группе эпидпорог превышен на 248 процентов. Статистику на заседании регионального оперативного штаба привела главный санврач округа Майя Соловьева.

«На 44 неделе в Югре продолжается умеренный рост заболеваемости ОРВИ. Темп прироста к предыдущей неделе составил 5,5 процента. Наибольший рост в возрастной группе 15 лет и старше – 19,5 процента, наименьший среди детей от 0 до 2 лет – 2,6 процента. Эпидемический уровень по Югре остаются превышенным на 52,4 процента. В возрастной группе от 15 лет и старше превышение составляет 248 процентов. Во всех остальных возрастных группах уровень заболеваемости ниже эпидпорога. Относительно такого же периода прошлого года заболеваемость населения выше на 97 процентов», – рассказала глава окружного управления Роспотербнадзора.

Примечательно, что в структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы ковида – 99,9 процента. Диагноз «грипп» не регистрируется. При этом вакцинация против гриппа продолжается. На данный момент привита треть жителей Югры, что составляет 59,3 процента от плана.

Стоит отметить, что порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах России. По данным Роспотребнадзора, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано преимущественно среди взрослого населения.