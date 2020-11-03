Губернатор Югры Наталья Комарова выслушала главу Советского района Игоря Набатова

Передовой бизнес, победа над балками и невероятная общественная активность граждан стали предметом очередного отчета главы муниципалитета перед Натальей Комаровой. На этот раз о достижениях рассказывал руководитель Советского района Игорь Набатов. Объективно говоря, было о чем рассказать.

Например, кто бы мог подумать, что в Советском районе будут производить передовые бионические протезы кисти Touch Bionic. Этим занимается компания «Жемчужина Югры» при поддержке иностранных специалистов. Производство это очень непростое – для его отладки нужно разбираться в робототехнике, механике и биологии, и в Советском районе научились это делать, благодаря чему жители Югры и Ямала получают отличный продукт.

Есть и более классические для нашего региона виды бизнеса – например, в Советском наладили производство древесного угля в объеме почти 1,5 тысячи тонн в год – причем на экспорт. В целом бизнес в муниципалитете растет – сейчас там на 48 тысяч жителей зарегистрированы 1300 предприятий, где работает почти 5000 человек – и их численность растет постоянно.

По вводу жилья в прошлом году Советский район вошел в топ-5 муниципалитетов Югры – при условии, что конкурентами по этому рейтингу являются большие Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск. «Так, за 2016-2019 годы 1 049 семей улучшили жилищные условия. Мероприятия по ликвидации балков были завершены в 2018 году в полном объеме», – заявил Набатов.

Радует и активность жителей района. Там граждане основательно распробовали возможности, которые дает программа инициативного бюджетирования – год назад люди подали семь проектов, в этом году – девять. К тому же муниципалитет получил из округа дополнительно 6,3 млн рублей в качестве поощрения активности граждан – и эти деньги благополучно пошли на предлагаемые советчанами проекты.

Есть и собственно общественная активность – за три года в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» жители района убрали 582 свалки. Сейчас этот проект завершен, но Набатов предложил его продолжить и развить, а Наталья Комарова согласилась – если тема подобных субботников востребована среди жителей, то эту практику можно даже распространить на весь округ.

Губернатор также похвалила жителей Советского района за активное участие в конкурсах Фонда президентских грантов, благодаря которым в регион на решение социальных проблем приходят федеральные деньги. «Жители вашего района входят в тройку лидеров по количеству победителей на конкурсах Фонда президентских грантов. Судя по всему, это дает свой эффект деятельность администрации Советского района по сопровождению общественных инициатив. Прошу не снижать темп этой работы и создавать условия для высокой активности общественной деятельности граждан и НКО», – сделала комплимент коллегам и землякам Наталья Комарова.

Активность граждан выливается не только в победы, но и в обозначение проблем, которые должны решаться местной администрацией. И тут есть над чем поработать. В частности, как было понятно из вышесказанного, советчане очень трепетно относятся к экологической тематике. «Много нареканий и вопросов от жителей района по этому поводу. Вплоть о том, как на окружающую среду влияет заводик по производству асфальта и так далее. Все вопросы, которые приходят, я у себя не держу, сразу отправляю вам, и вы про них знаете. Главное, чтобы вы реагировали и отвечали на них как локально, так и стратегически», – настроила главу Советского района губернатор.

И еще один пункт, на который Наталья Комарова просила обратить внимание – со ссылкой на поступающие от жителей реплики – создание условий для создания новых рабочих мест с хорошим уровнем зарплат, дабы повышать располагаемые доходы советчан.

Нынешняя серия онлайн-встреч Натальи Комаровой со своей муниципальной командой – вынужденная замена традиционным рабочим поездкам губернатора по территориям, которые она проводит ежегодно. В этом году разговоры с мэрами особо актуальны, так как глава региона была переизбрана на третий срок, поэтому нужно дать местным руководителям установки на ближайшие перспективы. Следующие встречи, о которых вы прочитаете на siapress.ru– с руководителями Сургута, Сургутского района и Урая.