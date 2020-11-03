Лауреатов престижной награды в мире спорта чествовали в Белом Яру

31 октября в Белом Яре прошло рабочее совещание «Спортивная элита – 2019», на котором чествовали спортсменов, тренеров, руководителей и работников спортивных организаций, спортивные семьи.

Председатель Думы района Анатолий Сименяк вручил награды одним из самых лучших. Спортивному судье Владимиру Путинцеву. Лучшей спортивной семье Васильевых из Барсово. Тренерам олимпийской надежды – Алану Наниеву, Касуму Касумову и Шарапутдину Курбанову – все они трудятся в спортивной школе олимпийского резерва. Далее в списке призёров – лучшие работники муниципального учреждения физической культуры и спорта. Это Елена Мизюрькина из спортивной школы олимпийского резерва, Надежда Бородина из спортивной школы № 2, Светлана Левинцева из районного управления спортивных сооружений и Валерий Проскурня из центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

От всей души поздравляем депутата Валентина Анатольевича Полторацкого, директора спортивной школы олимпийского резерва! Он признан лучшим руководителем муниципального учреждения спорта Сургутского района! Так держать, Валентин Анатольевич!

Поздравляем жителей Солнечного – Виктор Наумов взял первое место в номинации «Лучший спортивный глава поселения Сургутского района»! Второе и третье места – у главы Фёдоровского Николая Рудышина и главы Лянтора Сергея Махини соответственно.

Среди всех героев знаменательного дня отметим победу Никиты Милютина из посёлка Нижнесортымский в номинации «Лучший спортсмен в сфере адаптивной физической культуры и спорта среди детей». Никита, известный в районе как талантливый музыкант, за плечами которого признание на окружных, российских и международных музыкальных конкурсах, одержал победу в настольном теннисе на Первенстве ХМАО-Югры.

Анатолий Сименяк уверен, что у наших спортсменов есть всё, для того, чтобы показывать самые высокие результаты: высококлассные тренеры, собственные воля к победе и железный характер. Для развития сферы спорта в Сургутском районе – грамотные руководители, умелые сотрудники. И замечательные мамы и папы, которые считают одной из своих главных задач – подарить здоровое будущее своим детям и воспитывать в них целеустремленность и другие ценные качества, которые может дать спорт.