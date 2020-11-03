Губернатор Югры Наталья Комарова выслушала доклад мэра Нефтеюганска и указала на его ошибки

Очередным главой муниципалитета, державшим отчет перед Натальей Комаровой, стал руководитель Нефтеюганска Сергей Дегтярев. Как обычно, губернатор ждала комплексных результатов по всему спектру социально-экономических процессов в городе, после чего задала несколько вопросов и покритиковала мэра за «тонкие» места в его работе.

Сперва о хорошем. Нефтеюганск активно внедряет заложенную в нацпроекте «Образование» систему дополнительного образования, которую для части детей оплачивает бюджет. В школе №5 тестируют новую цифровую платформу «Образование 4.0». А электронная система «ГИС Югры», которая объединяет в единую сеть образовательные учреждения, внедрены во всех школах Нефтеюганска.

Особое внимание в городе – к расселению аварийных домов. При поддержке нацпроекта «Жилье и городская среда» за три года Нефтеюганск снес почти 13 тысяч квадратных метров непригодного жилья и предоставил новые квартиры 855 жителям города. Впереди еще работа по 200 домам, признанным аварийными. При этом хорошо идет стройка нового жилья – 46 тысяч «квадратов» уже сданы, это 85 процентов от плана – а ведь обычно самый большой рывок во введении новых квартир случается в декабре, когда по документам идет приемка большого количества домов.

Отдельная боль Нефтеюганска – вопрос чистой воды. По этому поводу жители регулярно жалуются в официальных источниках и соцсетях, и городская администрация пытается решить проблему. Как рассказал Дегтярев, сейчас готовится комплексная оценка объектов центрального водоснабжения, чтобы включить их в нацпроект «Чистая вода». Кроме того, планируется строительство станции по очистке воды с объемом 24 тысячи кубометров в сутки – пока идет проектирование. Этот вопрос губернатор решила взять на собственный контроль – она запросила у Дегтярева документацию, чтобы лично ее изучить.

Далее Наталья Комарова прошлась по болевым точкам, которые она знает в Нефтеюганске сама (так как обычно много ездила по муниципалитетам – сейчас таких рабочих визитов меньше из-за пандемии) и которые рассказывают в соцсетях жители города. В частности, речь зашла о благоустройстве – состоянию дорог и проездов, а также их освещенностью. «Обратите внимание на необходимость выработать четкое решение. Утвердите, как конкретно решится вопрос с дорогами и освещением, чтобы снять эти претензии. Справедливые претензии», – обозначила свою позицию губернатор.

Наталья Комарова также указала на необходимость тщательно отрабатывать важнейшую для региона сверхзадачу – обеспечение югорчан рабочими местами с уровнем дохода, который позволит их семьям достойно жить и создавать задел для будущего их детей. И одна из ключевых проблем – строительство жилья и работа по проблемным домам, где копятся долги компаний, в том числе по неисполненным судебным решениям. В эту проблематику губернатор посоветовала погрузиться и заниматься ею подробно.

В этом году вместо традиционной рабочей поездки по территориям Наталья Комарова проводит онлайн-беседы со всеми главами, дабы «сверить часы» после переизбрания губернатора на третий срок, а также подготовиться к масштабному отчету правительства Югры перед окружной думой и всеми жителями региона.