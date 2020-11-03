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​Борьба с аварийным жилым фондом, чистая вода и свет на улицах – как глава Нефтеюганска отчитывался перед губернатором Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова выслушала доклад мэра Нефтеюганска и указала на его ошибки

​Борьба с аварийным жилым фондом, чистая вода и свет на улицах – как глава Нефтеюганска отчитывался перед губернатором Югры
Фото admhmao.ru

Очередным главой муниципалитета, державшим отчет перед Натальей Комаровой, стал руководитель Нефтеюганска Сергей Дегтярев. Как обычно, губернатор ждала комплексных результатов по всему спектру социально-экономических процессов в городе, после чего задала несколько вопросов и покритиковала мэра за «тонкие» места в его работе.

Сперва о хорошем. Нефтеюганск активно внедряет заложенную в нацпроекте «Образование» систему дополнительного образования, которую для части детей оплачивает бюджет. В школе №5 тестируют новую цифровую платформу «Образование 4.0». А электронная система «ГИС Югры», которая объединяет в единую сеть образовательные учреждения, внедрены во всех школах Нефтеюганска.

Особое внимание в городе – к расселению аварийных домов. При поддержке нацпроекта «Жилье и городская среда» за три года Нефтеюганск снес почти 13 тысяч квадратных метров непригодного жилья и предоставил новые квартиры 855 жителям города. Впереди еще работа по 200 домам, признанным аварийными. При этом хорошо идет стройка нового жилья – 46 тысяч «квадратов» уже сданы, это 85 процентов от плана – а ведь обычно самый большой рывок во введении новых квартир случается в декабре, когда по документам идет приемка большого количества домов.

Отдельная боль Нефтеюганска – вопрос чистой воды. По этому поводу жители регулярно жалуются в официальных источниках и соцсетях, и городская администрация пытается решить проблему. Как рассказал Дегтярев, сейчас готовится комплексная оценка объектов центрального водоснабжения, чтобы включить их в нацпроект «Чистая вода». Кроме того, планируется строительство станции по очистке воды с объемом 24 тысячи кубометров в сутки – пока идет проектирование. Этот вопрос губернатор решила взять на собственный контроль – она запросила у Дегтярева документацию, чтобы лично ее изучить.

Далее Наталья Комарова прошлась по болевым точкам, которые она знает в Нефтеюганске сама (так как обычно много ездила по муниципалитетам – сейчас таких рабочих визитов меньше из-за пандемии) и которые рассказывают в соцсетях жители города. В частности, речь зашла о благоустройстве – состоянию дорог и проездов, а также их освещенностью. «Обратите внимание на необходимость выработать четкое решение. Утвердите, как конкретно решится вопрос с дорогами и освещением, чтобы снять эти претензии. Справедливые претензии», – обозначила свою позицию губернатор.

Наталья Комарова также указала на необходимость тщательно отрабатывать важнейшую для региона сверхзадачу – обеспечение югорчан рабочими местами с уровнем дохода, который позволит их семьям достойно жить и создавать задел для будущего их детей. И одна из ключевых проблем – строительство жилья и работа по проблемным домам, где копятся долги компаний, в том числе по неисполненным судебным решениям. В эту проблематику губернатор посоветовала погрузиться и заниматься ею подробно.

В этом году вместо традиционной рабочей поездки по территориям Наталья Комарова проводит онлайн-беседы со всеми главами, дабы «сверить часы» после переизбрания губернатора на третий срок, а также подготовиться к масштабному отчету правительства Югры перед окружной думой и всеми жителями региона.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 447, комментариев: 0
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