Погода испортит югорчанам дополнительный выходной

В среду, 4 ноября, в Югре ожидается неблагоприятная погода. По прогнозу специалистов Ханты-Мансийского ЦГМС, местами в округе ожидается сильный ветер порывами до 17 метров в секунду, гололед, изморозь и снегопады. Температура воздуха ночью – до -6 ºС, днем – до +5 ºС.

5 и 6 ноября также пройдут снег и мокрый снег, ветер изменит направление и будет умеренным. Ночные температуры составят +1,-4 °С, дневные 0,+5 °С.

Ранее Госавтоинспекция Югры выступила с предупреждением к водителям. В ведомстве предупреждают, что переменчивая погода ухудшает ситуацию на дорогах, и просят автомобилистов учитывать это при вождении.

Напомним, что 4 ноября в России выходной в честь Дня народного единства. Для сургутян подготовлена виртуальная праздничная программа.