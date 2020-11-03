Югорские пауэрлифтеры с ОВЗ завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях

Пауэрлифтеры Центра адаптивного спорта Югры завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Брянске: с 27 октября по 1 ноября проводился чемпионат для слепых и разыгрывался кубок России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Честь региона на чемпионате отстаивали семеро спортсменов: Марлен Шахметов из Сургута, Тимур Саруханов из Нефтеюганска, Азат Фаррахов и Расим Фархутдинов из Нижневартовска, Арсен Иманалиев из Радужного, Александр Гетченко из Мегиона и Луиза Пешхоева из Лангепаса. Среди пауэрлифтеров с ПОДА было шестеро человек: Наталия Гладких из Кондинского района, Ислам Абдулкадиров из Нефтеюганска, вартовчане Анастасия Соколкова, Александр Белов, Алексей Пшенный и Константин Быков.

«Несмотря на то, что результаты хорошие, не могу сказать, что они рекордные для нас. Также можно сказать и про соперников: все остались примерно на своём уровне. Кубок России для нас был скорее проходным этапом, чтобы попробовать свои силы. Сейчас главное – подготовка к чемпионату России по спорту лиц с ПОДА, который пройдёт в марте 2021, и по итогам которого будут распределяться путевки на Паралимпийские игры в Токио», – рассказала тренер по пауэрлифтингу Центра адаптивного спорта Югры Муза Гайфетдинова.