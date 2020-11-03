Югорский фонд капремонта подвел итоги собираемости взносов за весь период действия программы

Югорчане исправно платят взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Результаты мониторинга огласил Югорский фонд капремонта. При подсчете учитывались данные с начала действия программы до 1 октября 2020 года. Всего на ремонт многоквартирников с югорчан собрали 16,63 млрд. рублей. При этом за период – с 2014 по 2020 включительно – на выполнение работ из фонда потратили 14,5 млрд. рублей: «На эти средства в Югре было отремонтировано более 2000 домов. Еще порядка 2 млрд. рублей планируется направить на капремонт в текущем году», - пишут специалисты Югорского фонда капремонта МКД.

В то же время собственники задолжали фонду почти 2 миллиарда рублей: сумма, выставленная региональным оператором на производство работ – 18,6 млрд рублей. При этом наибольший показатель собираемости взносов наблюдается в Покачах, Лангепасе, Югорске и Нягани – 93 и более процентов. Менее дисциплинированы в этом плане жители Березовского района – там фиксируют 83%. С должниками фонд разбирается через суд.