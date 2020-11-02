В Нефтеюганске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек

В понедельник, 2 ноября, в Нефтеюганске произошел пожар в многоэтажном жилом доме в 13 микрорайоне города. Сообщение поступило в дежурно-диспетчерскую службу в 13.53 На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Возгорание было ликвидировано к 14.12.

«Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Жильцы дома уточнили в социальных сетях, что в квартире, где произошло возгорания, никого не было, поэтому обошлось без жертв.