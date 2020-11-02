Жительница Нефтеюганска, подозреваемая в мошенничестве с турпутевками, уничтожила доказательства по своему уголовному делу

В Нефтеюганске 32-летняя местная жительница экспрессивным поведением обеспечила себе второе уголовное дело. Женщина, находясь в кабинете у следователя, разорвала документы, проходившие в качестве доказательства по делу.

Югорчанку подозревают в мошенничестве на сумму более 500 000 рублей при реализации туристических путевок.

«По версии следствия 19 сентября около 11 часов 30 минут подозреваемая, находясь в служебном кабинете следователя ОМВД России по городу Нефтеюганск, с целю воспрепятствования расследованию уголовного дела, возбужденного в отношении нее по факту мошенничества, во время ознакомления с психолого-психиатрической судебной экспертизой порвала заключение эксперта на несколько частей, тем самым уничтожив доказательство», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Расследование уголовного дела продолжается.