Почти два миллиона присвоил житель Нефтеюганска с продажи жилья своей знакомой

В Нефтеюганске будут судить мужчину: горожанин пообещал своей знакомой купить квартиру на выручку с продажи двух комнат, но забрал все деньги себе. Югорчанин потратил почти два миллиона на собственные нужды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

В ходе расследования стало известно, что нефтеюганец летом прошлого года убедил женщину продать две комнаты, чтобы затем на эти средства купить квартиру в Сургуте. Денег потерпевшая так и не дождалась и, ко всему прочему, осталась без крыши над головой.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.