Полицейские Нефтеюганска задержали двух горожан: у мужчин при себе были наркотики

В Нефтеюганске задержали двух наркоманов. При обыске полицейские обнаружили у них два свертка с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-центр УМВД Югры.

Представители структуры отмечают, что исследование изъятых свертков показали, что в них находятся наркотики синтетического происхождения, массой 1,41 и 1,61 граммов. Горожанке приобрели их для собственного потребления.

«В отношении нефтеюганцев следственным отделом возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (Незаконное приобретение наркотических веществ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Один из подозреваемых состоял под надзором, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Другому назначена подписка о невыезде», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.