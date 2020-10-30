Жителя Нефтеюганска арестовали за публикацию в Интернете

В Нефтеюганске местный житель привлечен к ответственности за нарушение, предусмотренное административной статьей «Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». Мужчине назначили наказание в виде административного ареста.

Нарушение было выявлено во время мониторинга Интернет-ресурсов оперативниками городской полиции. Полицейские увидели видеозапись с запрещенной информацией, которую опубликовал горожанин.

«В Нефтеюганске за девять месяцев 2020 года к административной ответственности за распространение экстремистских материалов и нацисткой атрибутики на Интернет ресурсах привлечено девять лиц. Из них шесть по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики, или символики экстремистских организаций), трое по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов)», – добавили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.