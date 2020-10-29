Жительницу Нефтеюганска могут лишить родительских прав за избиение своих детей

Жительница Нефтеюганска прославилась на всю страну своей жестокостью – югорчанку, избивающую своих детей, записали скрытые камеры. Видео попало на федеральный канал.

Региональный следственный комитет организовал проверку по данному факту. Как сообщили ведомству журналисты, женщина на протяжении долгого времени избивала своих малолетних детей, а также применяла психологическое насилие. Скрытые камеры установил бывший супруг, так как хотел собрать доказательства для органов опеки и лишить горожанку родительских прав.

«В ходе проверки следователями выясняются все обстоятельства произошедших событий, причины и условия, способствовавшие длительному насилию, меры, принятые органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в окружном отделении следственного комитета.