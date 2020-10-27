Дневной стационар в Нефтеюганске временно закрылся из-за роста заболеваемости COVID-19

В Нефтеюганске дневной стационар временно приостановил работу с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба местной окружной клинической больницы.

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа с 27 октября Дневной стационар Нефтеюганской окружной клинической больницы приостанавливает свою работу. О возобновлении работы отделения будет сообщено дополнительно», – указано на странице медицинского учреждения во «ВКонтакте».

Напомним, что в Нефтеюганск входит топ-5 антирейтинга по заболеваемости COVID-19 за сутки. Так, по данным на сегодняшний день, в этом городе выявили 12 новых случаев инфицирования.