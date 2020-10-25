В Нефтеюганске произошел пожар в банном комплексе: пострадавших нет

В Нефтеюганске загорелся банный комплекс. Инцидент произошел ночью, 25 октября. Об этом сообщает паблик «Это Юганск, детка».

видео: «Это Юганск, детка»

Как сообщили в пресс-службе МЧС Югры, сообщение о пожаре поступило к ним в районе двух часов ночи. На месте происшествия работали шесть единиц техники и 19 огнеборцев. Очевидцы рассказывают, что также прибыла бригада скорой помощи.

«Пожар удалось ликвидировать спустя 45 минут. Никто из посетителей и работников не пострадал. На данный момент проводится проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего и причину возгорания», – прокомментировали в МЧС Югры.