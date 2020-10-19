В Нефтеюганском районе у приезжего москвича изъяли крупную партию наркотиков

В Югре задержан 34-летний безработный житель Москвы, которого подозревают в незаконном сбыте наркотиков. У мужчины изъяли более 18 килограммов «синтетики».

Спецоперацию провели сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Югры и ОМВД России по Нефтеюганскому району.

«В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигался задержанный, в тайнике под обшивкой пола транспортного средства были обнаружены свертки с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 18 кг. Необходимо отметить, что изъятого наркотика хватило бы на 36 000 доз общей стоимостью более 72 000 000 рублей», - рассказали в пресс-службе полиции Нефтеюганского района.

Задержанный арестован на время проведения следственных действий – на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

За последние дни это уже второе изъятие крупной партии наркотиков в Югре. Ранее в Сургутском районе была задержана банда наркоторговцев. У них изъяли почти семь кило наркотиков разных видов.