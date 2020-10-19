16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9241   EUR  91,3115  

Новости

Больше новостей
Качество асфальтового покрытия улиц и дворов в Сургуте...
Комментировать
0
Должна ли губернатор Югры Наталья Комарова обязывать людей старше 65 лет находиться на постоянной самоизоляции?
Комментировать
0
Вы будете прививаться от Covid-19?
Комментировать
0
Covid-19 вам представляется:
Комментировать
0
Должна ли дума Сургута участвовать в утверждении условий концессионных соглашений?
Комментировать
1
Больше опросов

​Безработный москвич привез в Югру 18 кило наркотиков

В Нефтеюганском районе у приезжего москвича изъяли крупную партию наркотиков

​Безработный москвич привез в Югру 18 кило наркотиков
Видео: 86.мвд.рф

В Югре задержан 34-летний безработный житель Москвы, которого подозревают в незаконном сбыте наркотиков. У мужчины изъяли более 18 килограммов «синтетики».

Спецоперацию провели сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Югры и ОМВД России по Нефтеюганскому району.

«В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигался задержанный, в тайнике под обшивкой пола транспортного средства были обнаружены свертки с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 18 кг. Необходимо отметить, что изъятого наркотика хватило бы на 36 000 доз общей стоимостью более 72 000 000 рублей», - рассказали в пресс-службе полиции Нефтеюганского района.

Задержанный арестован на время проведения следственных действий – на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

За последние дни это уже второе изъятие крупной партии наркотиков в Югре. Ранее в Сургутском районе была задержана банда наркоторговцев. У них изъяли почти семь кило наркотиков разных видов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:26, просмотров: 59, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Анна Шерстнева: «Решение о моем увольнении принято несколько месяцев назад» 1717
  2. ​Все эти рейтинги городов – просто потешные игры для начальников. Не стоит обращать на них особого внимания 1606
  3. После обращения сургутянки двор очистили от мусора 1354
  4. ​Важное умение чиновников 1041
  5. ​Плюс 199 заболевших: в Югре выявлены новые случаи заражения коронавирусом 955
  6. Станислав Дятлов: «У меня нет желания развлечь публику…» 952
  7. ​Долгожданный строительный гипер в Сургуте готовится к открытию 915
  8. ​Число заболевших COVID-19 в России стремительно растет 741
  9. ​За выходные в Югре пострадали два ребенка-пешехода 572
  10. Решение проблем сургутских дольщиков сегодня зависит напрямую лично от Натальи Комаровой 555
  1. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12901
  2. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 10963
  3. ​В Югре из-за дорожной аварии расстреляли человека 9062
  4. ​В центре Сургута на пешеходе у «Авроры» снова сбили человека 7541
  5. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов нарушил масочный режим 6923
  6. ​Администрация Сургута отозвала свое предложение о лишении думы города полномочий по управлению имуществом 6427
  7. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 6184
  8. ​Полицейские Сургута ищут мужчину, повредившего чужие автомобили 5891
  9. ​Анна Шерстнёва о своём увольнении: «Да, это соответствует действительности» 4932
  10. Жильцы дома на улице Чкалова в Ханты-Мансийске пожаловались на воровство электричества 4757
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 68254
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51199
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46663
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36791
  5. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 23668
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21085
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20011
  8. ​Цирк недели 18190
  9. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 16797
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13380

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика