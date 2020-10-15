В Нефтеюганске вынесли приговор мужчине, который жестоко расправился с 3-летней дочерью

35-летний житель Нефтеюганска отправится в колонию строгого режима на 20 лет. Мужчина признан виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, истязаниях и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Во время суда он частично признал свою вину под тяжестью улик, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Нефтеюганец с женой и двумя маленькими детьми от первого брака проживал во втором микрорайоне города. Как выяснилось в суде, он систематически жестоко избивал девочек за непослушание.

… систематически из-за непослушания избивал малолетних детей от 2015 и 2016 годов рождения, нанося многократные удары руками в область тела и головы девочек, ударяя их друг друга головами, причиняя тем самым телесные повреждения разной степени тяжести, травмы, физические мучения и психические страдания.

В конце декабря отец, раздраженный плачем 3-летней малышки, бросил ее с высоты поднятой руки на пол, после чего нанес ей не менее 100 ударов руками и ногами по телу и голове. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. В момент совершения преступления мужчина был пьян.