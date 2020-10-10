В Нефтеюганске накануне, 9 октября, на одной из улиц города водители могли попасть в не самую приятную ситуацию — местные алкоголики решили заработать деньги, бросаясь под машины.

Видео одного того инцидента опубликовано в «Типичном Нефтеюганске». «Новый вид мошенничества в Нефтеюганске — «Бомжи атакуют» … Не оригинальный способ заработка решили применить отчаявшиеся и желающие похмелиться горожане, — сообщается в паблике. —Со слов свидетелей, «злодеи» выскакивают на проезжую часть прям перед вами, желая получить затем материальную компенсацию за травмы и ушибы, причиненные вашим автомобилем».

Горожан просят быть внимательнее на дорогах, чтобы не попасться на уловку мошенников.