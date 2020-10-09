Новичкову удалось прекратить голодовку тренера в Нефтеюганске

Тренер по лыжным гонкам нефтеюганской СШОР по зимним видам спорта Максим Мальчиков завершил голодовку после встречи с руководителем Государственной инспекции труда в Югре Максимом Новичковым.

«Хороший, конструктивный диалог у нас получился. Он меня убедил в том, что очень напряженная ситуация у нас в учреждении, что, действительно, вскрыто очень много фактов, которые нарушают права работников. Сейчас принимаются решения по налаживанию деятельности нашего учреждения. И все эти вопросы находятся у губернатора на контроле. Поручено губернатором разработать дорожную карту по устранению всех недочетов. В понедельник-вторник, ориентировочно, будет комиссия из Ханты-Мансийска. У меня появилась надежда, что ситуация стабилизируется и все будет хорошо. И в связи с этим сегодня я прекращаю свою акцию – убираю палатку, иду домой отдыхать», – сообщил Мальчиков и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Акция тренера на центральной площади города продолжалась больше трех суток. Максим Мальчиков сообщил, что в спортшколе нарушались трудовые права работников и призывал привлечь к ответственности не только руководство учебного заведения, но и ответственных чиновников. Нынешнего директора СШОР Алана Баева глава города Сергей Дегтярев собирался уволить еще весной, однако все это время он находился на больничном. Председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Игорь Крутько ранее заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, проблемы, существующие в школе, решаются.