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​Тренер нефтеюганской спортшколы прекратил голодовку: «У меня появилась надежда»

Новичкову удалось прекратить голодовку тренера в Нефтеюганске

​Тренер нефтеюганской спортшколы прекратил голодовку: «У меня появилась надежда»
Видео: vk.com/nyugra

Тренер по лыжным гонкам нефтеюганской СШОР по зимним видам спорта Максим Мальчиков завершил голодовку после встречи с руководителем Государственной инспекции труда в Югре Максимом Новичковым.

«Хороший, конструктивный диалог у нас получился. Он меня убедил в том, что очень напряженная ситуация у нас в учреждении, что, действительно, вскрыто очень много фактов, которые нарушают права работников. Сейчас принимаются решения по налаживанию деятельности нашего учреждения. И все эти вопросы находятся у губернатора на контроле. Поручено губернатором разработать дорожную карту по устранению всех недочетов. В понедельник-вторник, ориентировочно, будет комиссия из Ханты-Мансийска. У меня появилась надежда, что ситуация стабилизируется и все будет хорошо. И в связи с этим сегодня я прекращаю свою акцию – убираю палатку, иду домой отдыхать», – сообщил Мальчиков и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Акция тренера на центральной площади города продолжалась больше трех суток. Максим Мальчиков сообщил, что в спортшколе нарушались трудовые права работников и призывал привлечь к ответственности не только руководство учебного заведения, но и ответственных чиновников. Нынешнего директора СШОР Алана Баева глава города Сергей Дегтярев собирался уволить еще весной, однако все это время он находился на больничном. Председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Игорь Крутько ранее заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, проблемы, существующие в школе, решаются.


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Сегодня в 18:07, просмотров: 45, комментариев: 0
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