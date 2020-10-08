В администрацию Нефтеюганска прокомментировали голодовку тренера спортшколы

Тренер Нефтеюганской детской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Максим Мальчиков третий день продолжает голодовку на центральной площади города.

«Голодовку продолжаю, все в порядке», – сообщил он корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС на вопрос о его самочувствии.

По словам Мальчикова, с ним уже общались представители администрации и окружных властей. «Пока только собирают информацию для проведения проверки», – рассказал тренер о результатах общения.

Председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Игорь Крутько, в свою очередь, отметил, что властям до конца не понятны мотивы тренера: «Была комиссия с округа. Мы общались с Мальчиков. Но его требования не несут никакой конкретики: поменяйте руководство школы, комитета, города. Проблематику, которая есть в школе, постепенно решаем. Мне Мальчиков ни как тренер, ни как человек не интересен. Есть много дел, которые требуют моего участия».

Нынешний директор школы Алан Баев, о грядущем увольнении которого глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев заявил еще весной, до сих пор находится на больничном. «Школа продолжает работать, отделение биатлона уехали на сборы», – добавил Крутько.

Тренер по лыжным гонкам объявил голодовку 6 октября. Он заявил, что не видит другого способа привлечь внимание к проблемам спортшколы.

«Новый директор уволил весь аппарат управления, привел новых людей. Все это привело к полному разрушению хозяйственной деятельности. Были задержки зарплаты, неправильные начисления, невыплаты зарплаты, штатные расписание перекроили, тренерские ставки переносили в аппарат управления. Сотрудники школы написали более 100 заявлений в различные органы. Проходили проверки, часть из которых подтвердила нарушения в школе. Были вынесены штрафы. Однако до сих пор никто не наказан», – рассказывал Мальчиков ранее.

Он считает, что ответственность за происходящее должны понести не только Алан Баев, но и чиновники городской администрации, которые, по его мнению, допустили такое развитие ситуации – председатель комитета по физической культуре и спорту Игорь Крутько и заместитель главы Нефтеюганска Андрей Пастухов.

Стоит отметить, что Мальчикова поддерживают родители детей, которых он тренирует.

Руководство СШОР по зимним видам спорта сменилось в декабре 2019 года. У нового директора Алана Баева не сложились отношения с коллективом. Сотрудники спортшколы увольнялись и жаловались на Баева в различные инстанции.