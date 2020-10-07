В Нефтеюганске фермер избежал «уголовки» за незаконный выгул лошадей

Фермер из Нефтеюганска, лошади которого свободно гуляют по городу, привлечен к административной ответственности. За незаконный выпас скота их владельцу выписано девять протоколов. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по вопросу незаконного выгула животных, сообщает «Это Юганск, детка!».

Кроме того, администрация города пыталась прилечь фермера к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, но в полиции это заявление отклонили, не найдя состава преступления.

Несколько лошадей, принадлежащих одному владельцу, все лето гуляли по городу. Горожан беспокоила судьба животных. «Куда надо обратиться, чтобы хозяев взбодрить? В четверг бедный жеребенок шел рядом, то в сумку, то в плечо мордой тыкался. Сейчас станет холодно и будет новое видео, как он замерзает лежит. Реально больно на них смотреть», – рассказывали нефтеюганцы в соцсетях.

Кроме того, лошади проявляли агрессию к людям – в конце сентября жеребец укусил ребенка. Этот инцидент расследуют полицейские.

«Нашей службой животное было проверено. Агрессию проявляет жеребец, который сейчас находится в состоянии половой охоты. Мы предложили фермеру провести в отношении лошади процедуру кастрации, чтобы умерить нрав животного. Решить этот вопрос владельцу необходимо до конца октября. А пока жеребца изолировали на территории фермерского хозяйства», – расссказала начальник филиала БУ «Ветеринарный центр» в Нефтеюганске Яна Малюнкина.

За административные правонарушения фермеру грозят крупные штрафы.