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​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку

В Нефтеюганске тренер спортшколы объявил голодовку

​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку
Видео: vk.com/nyugra

В Нефтеюганске тренер по лыжным гонкам спортивной школы по зимним видам спорта Максим Мальчиков объявил голодовку. Акцию он проводит на центральной площади города. В беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС активист рассказал, что хочет привлечь внимание к происходящему в школе.

Почти год назад в спортшколе сменилось руководство. Директором был назначен Алан Баев.

«Новый директор уволил весь аппарат управления, привел новых людей. Все это привело к полному разрушению хозяйственной деятельности. Были задержки зарплаты, неправильные начисления, невыплаты зарплаты, штатные расписание перекроили, тренерские ставки переносили в аппарат управления. Сотрудники школы написали более 100 заявлений в различные органы. Проходили проверки, часть из которых подтвердила нарушения в школе. Были вынесены штрафы. Однако до сих пор никто не наказан», – рассказал Мальчиков.

В апреле 2020 года глава города Сергей Дегтярев объявил о том, что Баев будет уволен, но сделать этого не удалось, потому что директор школы ушел на больничный.

«Он завтра должен выйти на один день. Его скорей всего уволят. Но ответственность должен нести не только он, но и чиновники администрации, которые допустили эту ситуацию», – убежден тренер.

Максим Мальчиков планирует продолжать голодовку и оставаться на площади, пока не последует реакция от властей.

«Мне уже звонили. Сказали, что приедет группа из округа, планируется собрать комиссию, чтобы обсудить проблемы. Я готов к диалогу. Но пока ко мне подходили только полицейские, которые выписали мне административный протокол за «раскладушку», на которую я не получил разрешения. Пока планирую оставаться здесь. У меня есть все необходимое, чтобы переночевать на площади», – добавил активист.

В пресс-службе администрации города пообещали предоставить комментарий по сложившейся ситуации позднее.

Ситуация в спортивной школе зимних видов спорта Нефтеюганска уже давно привлекает внимание властей. Алан Баев сменил на посту директора учреждения Константина Черных, которого уволили в связи с подозрениями в растрате. Однако смена руководства усугубила положение. Отношения нового директора и коллектива школы не сложились. Сотрудники спортшколы увольнялись и жаловались на Баева в различные инстанции.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 523, комментариев: 0
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