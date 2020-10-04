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Команда из Нефтеюганска заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мотокроссу

Спортсмены из Нефтеюганска заняли призовые места на соревнованиях по мотокроссу

Команда из Нефтеюганска заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мотокроссу
фото: Администрация Нефтеюганска

Команда из Нефтеюганска заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мотокроссу. Об этом рассказал пресс-центр мэрии города.

Также призовое место получил горожанин Егор Коровин – он завоевал бронзу.

«Большой вклад в победу наших спортсменов внесли тренеры команды – Валерий Кузин, Константин Чернышов, Илья Коровин, Никита Шемонаев, а также техник по эксплуатации и обслуживанию спортивной техники Александр Боярский и механик Олег Агабегов», – сообщает пресс-служба администрации Нефтеюганска.

Напомним, что соревнования по мотокроссу проходили с 25 по 28 сентября в Набережных Челнах. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменов со всей страны.


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04 октября в 14:46, просмотров: 2204, комментариев: 1
Комментарии:
вера
не нравится
05 октября в 15:05
молодцы

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