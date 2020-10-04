Спортсмены из Нефтеюганска заняли призовые места на соревнованиях по мотокроссу

Команда из Нефтеюганска заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мотокроссу. Об этом рассказал пресс-центр мэрии города.

Также призовое место получил горожанин Егор Коровин – он завоевал бронзу.

«Большой вклад в победу наших спортсменов внесли тренеры команды – Валерий Кузин, Константин Чернышов, Илья Коровин, Никита Шемонаев, а также техник по эксплуатации и обслуживанию спортивной техники Александр Боярский и механик Олег Агабегов», – сообщает пресс-служба администрации Нефтеюганска.

Напомним, что соревнования по мотокроссу проходили с 25 по 28 сентября в Набережных Челнах. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменов со всей страны.