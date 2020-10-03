В Нефтеюганске в ходе застолья 48-летний местный житель убил своего друга за непристойное поведение.

11 марта мужчины выпивали в квартире в 16а микрорайоне, где преступник жил у знакомой пары. В какой-то момент его 62-летний собутыльник начал оказывать хозяйке непристойные знаки внимания. Из-за этого между юганцами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. И тогда оппонент избил пожилого мужчину так сильно, что он умер от полученных травм.

Его убийце назначили пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Следователи также установили, что мужчина страдает алкоголизмом.