В Нефтеюганске из школы эвакуировали 700 детей

Во вторник, 29 сентября, в 12.30 в дежурную часть Нефтеюганска поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в средней школе №14. На месте через три минуты прибыл первый пожарный расчет, но тревога оказалась ложной.

«До прибытия пожарных подразделений персоналом эвакуировано 765 человек из них 700 детей. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло ложное срабатывание сигнализации. Учебный процесс восстановлен, учреждение работает в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

На прошлой неделе в Нижневартовске эвакуировали учеников православной гимназии. В здании школы загорелся щиток, с огнем удалось справиться до прибытия пожарных.