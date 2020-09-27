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​Жители Нефтеюганска не могут спасти лошадей, гуляющих все лето по городу // ВИДЕО

В Нефтеюганске местные жители обеспокоены судьбой лошадей, все лето гуляющих по городу

​Жители Нефтеюганска не могут спасти лошадей, гуляющих все лето по городу // ВИДЕО

В Нефтеюганске местные жители обеспокоены судьбой лошадей, все лето гуляющих по городу. На призывы волонтеров следить за своими животными хозяин не реагирует.

«Сколько можно над животными издеваться? где хозяева, почему они бесхозными гуляют? — пишут в соцсетях неравнодушные горожане. — Куда надо обратиться, чтобы хозяев взбодрить? В четверг бедный жеребенок шел рядом, то в сумку, то в плечо мордой тыкался. Сейчас станет холодно и будет новое видео, как он замерзает лежит. Реально больно на них смотреть».

По словам волонтеров, они пытались повлиять на хозяев. Писали в разные инстанции, но ничего не вышло. «Остается только подкармливать», — констатируют зоозащитники.

Фото и видео Е. Логиновой


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27 сентября в 12:25, просмотров: 2320, комментариев: 1
Комментарии:
вера
не нравится
28 сентября в 15:38
очень жаль

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