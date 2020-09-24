В Нефтеюганске водитель на Toyota насмерть сбил пожилую женщину на «зебре»

В среду, 23 сентября, около 19.40 на улице Сургутская в Нефтеюганске в ДТП погибла 62-летняя женщина. Авария произошла у остановки «Империя».

«20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по улице Сургутская со стороны улицы Нефтяников в сторону улицы Строителей, не уступил дорогу женщине 1958 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершил наезд на нее. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

В среду в Югре произошло две смертельные аварии с участием пешеходов. В Мегионе под колесами BMW погиб ученик четвертого класса. Мальчик перебегал дорогу по «зебре». Очевидцы утверждают, что он бежал на «красный».