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​В Нефтеюганске у «Империи» в ДТП погибла женщина

В Нефтеюганске водитель на Toyota насмерть сбил пожилую женщину на «зебре»

​В Нефтеюганске у «Империи» в ДТП погибла женщина
Фото: 86.мвд.рф

В среду, 23 сентября, около 19.40 на улице Сургутская в Нефтеюганске в ДТП погибла 62-летняя женщина. Авария произошла у остановки «Империя».

«20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по улице Сургутская со стороны улицы Нефтяников в сторону улицы Строителей, не уступил дорогу женщине 1958 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершил наезд на нее. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

В среду в Югре произошло две смертельные аварии с участием пешеходов. В Мегионе под колесами BMW погиб ученик четвертого класса. Мальчик перебегал дорогу по «зебре». Очевидцы утверждают, что он бежал на «красный».


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Сегодня в 09:45, просмотров: 211, комментариев: 0
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