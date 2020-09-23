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​Ульяна Александрова со СМА-2 получила укол за 180 миллионов рублей

Ульяне Александровой из Нефтеюганска поставили самый дорогой в мире укол

​Ульяна Александрова со СМА-2 получила укол за 180 миллионов рублей
Фото: vk.com/save_ulyana

Ульяне Александровой из Нефтеюганска 23 сентября поставили самый дорогой в мире укол – препарат Zolgensma стоимостью более 180 миллионов рублей. Об этом сообщила в социальной сети во «ВКонтакте» мама малышки.

«Этот день теперь будет в нашем сердце навсегда, это второй день рождения нашей малышки. Мы благодарим каждого из Вас, кто помогал нам на протяжении всего сбора в достижении главной цели. Просто нет слов, чтобы описать на сколько мы благодарны каждому. С утра Ульяночку забрали, я очень волновалась и плакала, ведь это такой важный день в судьбе нашего ребёнка .Слава Богу что всё прошло хорошо, и сейчас Ульяна отдыхает. Дальше нам предстоит очень долгая и упорная реабилитация. Но мы верим в нашу девочку, что она всё преодолеет, и будет бегать своими ножками», – написала женщина на странице помощи Ульяне во «Вконтакте».

Ульяне диагностирована «спинально-мышечная атрофия второго типа» (СМА-2). Единственный препарат, который доказал свою эффективность в лечение этого заболевания, является самым дорогим в мире. Сбор на лечение девочки шел несколько месяцев и завершился вовремя. В начале сентября семья отправилась на лечение в Москву.


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23 сентября в 19:21, просмотров: 641, комментариев: 1
Комментарии:
Бунтарь
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23 сентября в 21:00
Что за страна такая, в которой все люди собирают деньги по копеечке на жизнь малышки? А чинуши жируют, не знают какой себе дворец купить или яхту. Фу позорище.

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