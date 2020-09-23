Под Нефтеюганском в массовом ДТП пострадали три человека

Во вторник, 22 сентября, около полудня на 569 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.

«Произошло столкновения четырех транспортных средств: Renault под управлением 39-летнего водителя, Lada под управлением 56-летнего водителя, МАЗ под управлением 35-летнего водителя и Hyundai под управлением 27-летнего водителя. В результате автоаварии водитель и 57-летняя пассажирка автомобиля Lada, а также 36-летняя пассажирка автомобиля Hyundai получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды окружной Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых 10 человек получили травмы. Также в Нефтеюганском районе столкнулись пикап и легковой автомобиль службы такси. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе 17-летний пассажир. Все они госпитализированы с тяжелыми травмами.