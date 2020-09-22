В Нефтеюганске к проектированию ливневой канализации приступят в 2021 году

Нефтеюганск нуждается в полном обновлении ливневой канализации. Нынешняя оказалась непригодна для реконструкции. Об этом на личной странице во «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Дегтярев. На заседании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального комплекса принято решение приступить к проектированию «ливневки» в следующем году.

«Ливневку» нужно строить практически с самого начала. Выяснилось, что в некоторых микрорайонах есть отдельные элементы, накопители-резервуары, но они не объединены между собой в единую систему. Поэтому сегодня и не представляется возможным отводить дождевые и талые воды. Этот вопрос нужно решать комплексно и поэтапно. Приступить к проектированию ливневой канализации собираемся в 2021 году», – сообщил глава Нефтеюганска.

Жители разных микрорайонов города регулярно жалуются на огромные лужи на тротуарах и дорогах. При этом каждый отмечает, что лужи разливаются регулярно. «Неужели нельзя почистить ливневки или сделать, их где они необходимы», – недоумевал один из анонимных подписчиков паблика «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что проблема плохо работающих ливневых канализаций характерна и для соседнего Сургута. В конце августа здесь затопило улицу Лермонтова. В местной администрации подтвердили, что в городе есть места, где необходимо установить ливневки и модернизировать старые.