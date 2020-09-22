В столкновении такси с пикапом в Югре пострадали трое взрослых и ребенок

Во вторник, 22 сентября, в 10.00 на девятом километре автодороги «левый берег реки Обь» в ДТП пострадали четыре человека. По неизвестной причине, машина такси выехала на встречку, где столкнулась с пикапом.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mazda ВТ50. В результате ДТП водитель иномарки, а также трое пассажиров, один из которых 2003 годов рождения, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение Нефтеюганска. Ребенок в тяжелом состоянии будет транспортирован в Сургут», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.

Главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин уточнил, что у всех пострадавших с сочетанными травмами тяжелой степени.