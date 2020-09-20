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​Общественники обвинили власти Нефтеюганска в устранении от решения проблем с опасными дорогами к школам

Активисты ОНФ направили главе Нефтеюганска обращение после акции «Дорога в школу»

​Общественники обвинили власти Нефтеюганска в устранении от решения проблем с опасными дорогами к школам
Фото: onf.ru

В Нефтеюганске во время всероссийской акции «Дорога в школу» было выявлено несколько учебных заведений, путь до которых представляет опасность. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Югре после проведения акции направили главе города Сергею Дегтяреву обращение с просьбой указать конкретные сроки исправления нарушений в содержании дорог около образовательных учреждений. Кроме того, общественники выразили мнение, что чиновники устраняются от решения этих проблем.

В пресс-службе регионального ОНФ пояснили, что в администрации считают, что устройство тротуаров возле ряда образовательных учреждений возможно только с использованием территории, относящейся к общему имуществу собственников помещений. «Таким образом, чиновники снимают с себя ответственность за обустройство безопасных дорог в школу, что относится непосредственным образом к компетенции городских властей. Обещание проработать вопрос с управляющими компаниями, данное общественникам в прошлом году, осталось невыполненным», – подчеркнул эксперт ОНФ в Югре Михаил Мирзоян.

Во время акции проблемы были найдены на пути к школам №3 и №10, а также детскому саду «Журавлик» в 9-м микрорайоне. Отсутствуют подъездные пути к Детской школе искусств в 11-м микрорайоне. В некоторых местах не решен вопрос с освещением дорог вдоль школ

«Мы не первый раз указываем администрации Нефтеюганска на то, что школьные дороги в вечернее время представляют для наших детей опасность. ОНФ категорически не устраивает ответ, что проблема решится когда-нибудь с приходом концессионера, который займется устранением недочетов. Дети учатся сейчас, и администрация обязана обеспечить безопасную дорогу в школу», – заявил сопредседатель ОНФ в Югре Александр Колодич.


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20 сентября в 17:02, просмотров: 909, комментариев: 0
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