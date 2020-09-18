Дело о погибших в ДТП нефтеюганских спортсменах пересмотрят

Уголовное дело о ДТП под Ханты-Мансийском, в котором 4 декабря 2016 года погибли десять детей из Нефтеюганска, пересмотрят. В нем появились новые отягчающие обстоятельства, которые позволят изменить приговоры осужденным и привлечь к ответственности новых фигурантов дела. Таким образом, судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО удовлетворила заключение заместителя генерального прокурора РФ, передает ТАСС.

«Потерпевшие хотят получить справедливое решение, чтобы обстоятельства, о которых они всегда говорили, были объективно рассмотрены. Круг виновных, определенный первым судом, узкий и не соответствует тем, кто реально виноват. Это лица, причастные к креплению груза, перевозке груза. Они и привлекаются в рамках новых уголовных дел. Экспертиза установила нарушения правил перевозки груза, который сместился и привел к таким последствиям. Есть вопросы по иным должностным лицам, причастным к организации перевозки детей. Эти вопросы всегда возникали у потерпевших, и сегодня у них есть надежда на их разрешение», – прокомментировал решение судебной коллегии адвокат пострадавших Дмитрий Дядькин.

4 декабря 2016 года автобус, в котором воспитанники и тренеры спортивной школы «Сибиряк» возвращались с соревнований, столкнулся с тягачом Volvo и фурой Scania. Погибли 12 человек, 19 – получили тяжелые травмы. 13 пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью.

В феврале 2018 года были осуждены директор школы «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук и водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов.

Ранее потерпевшие несколько раз пытались обжаловать приговор, но безуспешно.