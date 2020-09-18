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​В деле о погибших в 2016 году акробатах из Нефтеюганска появились отягчающие обстоятельства

Дело о погибших в ДТП нефтеюганских спортсменах пересмотрят

​В деле о погибших в 2016 году акробатах из Нефтеюганска появились отягчающие обстоятельства
Фото: СКР

Уголовное дело о ДТП под Ханты-Мансийском, в котором 4 декабря 2016 года погибли десять детей из Нефтеюганска, пересмотрят. В нем появились новые отягчающие обстоятельства, которые позволят изменить приговоры осужденным и привлечь к ответственности новых фигурантов дела. Таким образом, судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО удовлетворила заключение заместителя генерального прокурора РФ, передает ТАСС.

«Потерпевшие хотят получить справедливое решение, чтобы обстоятельства, о которых они всегда говорили, были объективно рассмотрены. Круг виновных, определенный первым судом, узкий и не соответствует тем, кто реально виноват. Это лица, причастные к креплению груза, перевозке груза. Они и привлекаются в рамках новых уголовных дел. Экспертиза установила нарушения правил перевозки груза, который сместился и привел к таким последствиям. Есть вопросы по иным должностным лицам, причастным к организации перевозки детей. Эти вопросы всегда возникали у потерпевших, и сегодня у них есть надежда на их разрешение», – прокомментировал решение судебной коллегии адвокат пострадавших Дмитрий Дядькин.

4 декабря 2016 года автобус, в котором воспитанники и тренеры спортивной школы «Сибиряк» возвращались с соревнований, столкнулся с тягачом Volvo и фурой Scania. Погибли 12 человек, 19 – получили тяжелые травмы. 13 пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью.

В феврале 2018 года были осуждены директор школы «Сибиряк» Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук и водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов.

Ранее потерпевшие несколько раз пытались обжаловать приговор, но безуспешно.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 412, комментариев: 6
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:04
По сути осуждены были только исполнители и два руководителя. А обстоятельства, при которых стала возможно авария были не учтены и виновные не привлечены к ответственности. Наказание понесли, на самом деле, лишь «стрелочники». И вот этот «косяк» следствия исправлен в порядке надзора Генпрокуратурой. Возникли новые уголовные дела и расширен круг виновных этой страшной трагедии.
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:01
Бу-бу-бу, дважды два четыре, бу-бу-бу. Вам все равно, что писать, лишь бы писать...
Alkonowa1ow 444
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Сегодня в 12:14
Вы не дебил и не наркоман. Печатает евро на принтере? Нет, нет! Однако, что-то вас зацепило в невинном и проходящем комменте в проходящей статье о сбыте фальшивой купюры. Ах, да! Деньги! И не просто деньги, а евро! И не просто евро, а 500 евро! Похоже «борцам» с путинским «режимом» подсовывают фальшивые евро. Это бывает. Вы ведь не будете жаловаться в суд на спецслужбы, которые вас курируют. Поэтому и разводят как «лохов». «Железная логика»!
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:35
Я и говорю, что вам, дорогая для бюджета машина для отвечания на любые вопросы, все равно, что писать, какую чушь нести, лишь бы писать. "Уплочено".
Alkonowa1ow 444
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Сегодня в 12:47
Бред. Клинический, замешанный на деньгах. Ещё раз вам об этом говорю. Пишите лучше нарративы о «жизни» после Путина. И получайте свои фальшивые евро. И будете счастливы. И мой совет. Не считайте «бюджетные» деньги в чужих карманах, которых, на самом деле, нет.
444 Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:54
Ну да. Это вы забесплатно от избытка чувств анонимно без устали тысячами знаков пересказываете телевизор читателям СИАПРЕСС, которые телек давно не смотрят. Не забывая пометить своим "Бу-бу-бу, дважды два четыре, бу-бу-бу" любой материал. Лишь бы что-нибудь написать.
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