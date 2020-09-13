Дети Нефтеюганска уже могут прогуляться в новом сквере у школы

В Нефтеюганске открылся новый парк. Теперь в районе девятой школы появилась новая рекреационная зона, в которой находятся девять игровых площадок и специальный комплекс для изучения правил дорожного движения.

Помимо этого были установлены качели, уличные тренажеры, скамейки с навесами, бронзовая статуя с Буратинов. У входа находится ротонда, которую посвятили истории развития русской письменности.

На открытии побывали глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, подрядчик и депутаты. Они и перерезали красную ленту во время торжественного открытия сквера.