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В Нефтеюганске открыли новый сквер с девятью детскими площадками

Дети Нефтеюганска уже могут прогуляться в новом сквере у школы

В Нефтеюганске открыли новый сквер с девятью детскими площадками
фото: Другой регион-86| Нефтеюганск

В Нефтеюганске открылся новый парк. Теперь в районе девятой школы появилась новая рекреационная зона, в которой находятся девять игровых площадок и специальный комплекс для изучения правил дорожного движения.

Помимо этого были установлены качели, уличные тренажеры, скамейки с навесами, бронзовая статуя с Буратинов. У входа находится ротонда, которую посвятили истории развития русской письменности.

На открытии побывали глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, подрядчик и депутаты. Они и перерезали красную ленту во время торжественного открытия сквера.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 304, комментариев: 0
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