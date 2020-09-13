Танцовщица из Нефтеюганска смогла пробиться на кастинге в шоу «Танцы»

Жительница Нефтеюганска Арина Ахметова смогла пройти кастинг на федеральном шоу «Танцы». Об этом сообщают в новостных сообществах родного города девушки, и на официальной странице ТВ-программы.

Зрители отмечают, что изначально девушка показалась им неинтересной, однако танец сразил всех наповал:

«Настолько грамотно сыграли на контрасте профайла – посмотрите, какая типичная, рядовая, предсказуемая девочка – и танца. Танец был очень крутой, настолько она раскрылась, настолько у неё подача мощная», – пишет любительница шоу Полина П.

Кстати, подержать югорчанку можно в голосовании в группе шоу. Сделать это можно здесь.