В Нефтеюганске из-за пожара эвакуировали общежитие

В среду, 9 сентября, около полудня в общежитию, расположенному в 11Б микрорайоне Нефтеюганска были стянуты пожарные расчеты. В здании сработала сигнализация. К моменту прибытия спасателей из общежития самостоятельно эвакуировались 20 человек.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что причиной срабатывания сигнализации явилось подгорание пищи. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Стоит отметить, что невнимательность при приготовлении пищи очень часто становится причиной подобных ЧП. Так, в Нижневартовске 1 сентября едва не погиб мужчина, в квартире которого загорелся электрический духовой шкаф.