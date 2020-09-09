16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9645   EUR  89,7369  

Новости

Больше новостей
Оправдательный приговор экс-главе Сургута Дмитрию Попову, по-вашему...

справедлив 83.2%

несправедлив 8.1%

не знаю 8.6%

Всего голосов: 185

Комментировать
0
Больше опросов

Подгоревший обед навел панику в общежитии Нефтеюганска

В Нефтеюганске из-за пожара эвакуировали общежитие

Подгоревший обед навел панику в общежитии Нефтеюганска
Фото: 86.mchs.gov.ru

В среду, 9 сентября, около полудня в общежитию, расположенному в 11Б микрорайоне Нефтеюганска были стянуты пожарные расчеты. В здании сработала сигнализация. К моменту прибытия спасателей из общежития самостоятельно эвакуировались 20 человек.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что причиной срабатывания сигнализации явилось подгорание пищи. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Стоит отметить, что невнимательность при приготовлении пищи очень часто становится причиной подобных ЧП. Так, в Нижневартовске 1 сентября едва не погиб мужчина, в квартире которого загорелся электрический духовой шкаф.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:28, просмотров: 177, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

ГАЗПРОМ Трансгаз
ГАЗПРОМ Трансгаз

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Если бы Попов в 2016 году начал бороться, а не ушел в отставку, то до сих пор бы сейчас был главой Сургута 1687
  2. ​Приговор Дмитрия Попова не дошел до прокуратуры 1528
  3. Жители Югры распространяют в соцсетях фейки об убитом медведем грибнике 1458
  4. Михаил Ефремов отправится в колонию на восемь лет 1080
  5. Прекратить регистрацию недействующих ИП теперь могут налоговые органы. Как — рассказали в ИФНС по Сургуту 802
  6. ​С начала года югорчане оформили инвестиционных облигаций Сбербанка на 915 миллионов рублей 625
  7. Вы все меня бесите: Райффайзенбанк выяснил, что россиян больше всего раздражает в новостройках 573
  8. ​Первые карманные деньги – первые навыки сбережений 559
  9. За прошедший день коронавирус выявили у 77 югорчан 453
  10. ​Югорчан ждут на избирательных участках с 11 по 13 сентября 444
  1. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22641
  2. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19045
  3. Шопингу в сургутской «Ауре» помешали технические причины 12229
  4. ​Названы районы Югры, активнее всего пополняющие Фонд капремонта 12082
  5. Гульнара Рытова от лица депутатов районной Думы почтила память героев Второй мировой войны 11352
  6. Пьяный водитель КамАЗа в Югре протаранил машину с полицейскими // ФОТО, ВИДЕО 9807
  7. ​Сургутская налоговая банкротит самого богатого депутата города 8709
  8. ​Коронавирус и отпуск не помешают встрече Владимира Богданова и Натальи Комаровой 8035
  9. Вартовчанка из-за аферистов потеряла более миллиона рублей 7806
  10. ​Сургутяне узнают ВИЧ-статус мобильно и оперативно 7382
  1. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 28797
  2. ​Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется на публике 28422
  3. ​Климат, образование, зацикленность на нефти и отсутствие развлечений: почему молодежь уезжает из Сургута 24171
  4. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22641
  5. ​Эти 400 миллиардов рублей из своей «кубышки» Сургутнефтегаз потратил явно не на свои нужды 22238
  6. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19045
  7. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18229
  8. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 17988
  9. Сургут: Куда уходят деньги от нефти? 15758
  10. ​В Екатеринбурге ищут пропавшего жителя Нефтеюганска 15001

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика