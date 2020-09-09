​В Нефтеюганске руководитель ЧОПа получил срок за взятку нефтянику

В Нефтеюганске завершился суд над региональным руководителем частного охранного предприятия. За коммерческий подкуп он приговорен к трем годам условного срока и штрафу в четверть миллиона рублей.

Преступление совершено в этом году. ЧОП должны были оштрафовать за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об охране объектов нефтедобывающего предприятия. Чтобы избежать этого, руководитель охранной компании решил совершить подкуп сотрудника отдела экономической безопасности заказчика, выявившего нарушения.

«Последний дал согласие на получение денег, но сообщил об этом в правоохранительные органы. Достигнув договоренности злоумышленник 16 и 30 апреля 2020 года, находясь в одном из кабинетов заказчика, передал его представителю денежные средства в суммах 125 000 рублей (в общей сложности 250 000 рублей), что явилось частью от обещанного общего размера подкупа, составляющего 500 000 рублей. Непосредственно после передачи денежных средств, 30 апреля, злоумышленник задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нефтеюганску, под контролем которых происходила передача денег», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.