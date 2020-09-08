В Нефтеюганском районе жители распространяют фейки о погибшем от лап медведя грибнике

Жители Нефтеюганского района в социальный сетях распространяют фейк о якобы погибшем от лап медведя грибнике. Сотрудники районного ОМВД эту информацию опровергают:

«Накануне в дежурную часть действительно поступило сообщение от гражданки о том, что в районе базы отдыха «Парус» слышны крики женщины и рев медведя. К предполагаемому месту происшествия были направлены вооруженные сотрудники полиции. Никаких следов человека, либо дикого животного обнаружено не было. Кроме того, применялась специально обученная охотничья собака, которая не смогла взять след медведя. По словам специалистов, если на этом участке местности и проходил хозяин тайги, то это было, по меньшей мере, несколько дней назад», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Тем не менее, силовики призывают югорчан быть осторожнее в лесу – вероятность встретить медведя на территории региона очень большая. Так, совсем недавно, в Сургуте на дачах жители видели гуляющего медведя.