16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9645   EUR  89,7369  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Жители Югры распространяют с соцсетях фейки об убитом медведем грибнике

В Нефтеюганском районе жители распространяют фейки о погибшем от лап медведя грибнике

Жители Югры распространяют с соцсетях фейки об убитом медведем грибнике
фото: pixabay.com

Жители Нефтеюганского района в социальный сетях распространяют фейк о якобы погибшем от лап медведя грибнике. Сотрудники районного ОМВД эту информацию опровергают:

«Накануне в дежурную часть действительно поступило сообщение от гражданки о том, что в районе базы отдыха «Парус» слышны крики женщины и рев медведя. К предполагаемому месту происшествия были направлены вооруженные сотрудники полиции. Никаких следов человека, либо дикого животного обнаружено не было. Кроме того, применялась специально обученная охотничья собака, которая не смогла взять след медведя. По словам специалистов, если на этом участке местности и проходил хозяин тайги, то это было, по меньшей мере, несколько дней назад», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Тем не менее, силовики призывают югорчан быть осторожнее в лесу – вероятность встретить медведя на территории региона очень большая. Так, совсем недавно, в Сургуте на дачах жители видели гуляющего медведя.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:38, просмотров: 124, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

ГАЗПРОМ Трансгаз
ГАЗПРОМ Трансгаз

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Реагирует на речь»: Навального вывели из комы 1006
  2. В Сургуте при столкновении легковушек пострадал ребенок 751
  3. ​Назначен куратор создания обещанного Путину научно-технологического центра в Сургуте 746
  4. ​Югорским школьникам испортили актировки 743
  5. Парашютисты из Югры завоевали первое место в Чемпионате России 731
  6. ​Часть сургутских студентов грызет гранит науки удаленно 662
  7. ​Все живы. Ни один больной коронавирусом югорчанин в понедельник не умер 591
  8. ​Сургутяне до концерта пока не дошагали 580
  9. ​Ковид короновал 50 тысяч юных россиян 545
  10. ​Плюс 72 заболевших. Прирост пациентов с COVID-19 в Югре стабилен 509
  1. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22570
  2. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 18873
  3. ​Названы районы Югры, активнее всего пополняющие Фонд капремонта 11977
  4. Шопингу в сургутской «Ауре» помешали технические причины 11943
  5. Гульнара Рытова от лица депутатов районной Думы почтила память героев Второй мировой войны 11320
  6. Пьяный водитель КамАЗа в Югре протаранил машину с полицейскими // ФОТО, ВИДЕО 9752
  7. ​Сургутская налоговая банкротит самого богатого депутата города 8534
  8. ​Коронавирус и отпуск не помешают встрече Владимира Богданова и Натальи Комаровой 7728
  9. Вартовчанка из-за аферистов потеряла более миллиона рублей 7498
  10. ​Сургутяне узнают ВИЧ-статус мобильно и оперативно 7086
  1. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 28553
  2. ​Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется на публике 28398
  3. ​Климат, образование, зацикленность на нефти и отсутствие развлечений: почему молодежь уезжает из Сургута 24151
  4. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22570
  5. ​Эти 400 миллиардов рублей из своей «кубышки» Сургутнефтегаз потратил явно не на свои нужды 22222
  6. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 18873
  7. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18176
  8. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 17743
  9. Сургут: Куда уходят деньги от нефти? 15749
  10. ​В Екатеринбурге ищут пропавшего жителя Нефтеюганска 14779

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика