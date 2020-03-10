​Прокуратура Югры уличила «дочку» Роснефти в эксплуатации трубопроводов без разрешения

Компания «РН-Юганскнефтегаз» ввела в эксплуатацию два нефтегазосборных без получения разрешения и без регистрации в реестре опасных производственных объектов. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки соблюдения компанией законодательства о промышленной безопасности.

«Установлено, что общество ввело в эксплуатацию два нефтегазосборных трубопровода на территории Киняминского месторождения без получения разрешения на ввод их в эксплуатацию и без регистрации их в реестре опасных производственных объектов. С целью недопущения опасных последствий вследствие бесконтрольной эксплуатации нефтепроводов природоохранный прокурор обратился в Нефтеюганский районный суд с иском о возложении на предприятие обязанности устранить выявленные нарушения закона, который удовлетворен в полном объеме», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отмечается также, что «РН-Юганскнефтегаз» обращалась в суд апелляционной инстанции, но оспорить решение не удалось.